В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за взрыва газа в доме в Магнитогорске, передает ТАСС.
По данным агентства, режим ЧС в Челябинской области начнет действовать с 18:00 по московскому времени.
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Как отмечается, об этом сообщили в пресс-службе Дубровского.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске.
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