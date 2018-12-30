В Мичигане разбился легкомоторный самолет

В американском штате Мичиган в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, самолет врезался в здание в парке города Чесанинг.

Как отмечается, авария произошла из-за поломки двигателя воздушного судна.

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В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Виргинии разбился легкомоторный самолет.