В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 55 километров в 70 км к югу от населенного пункта Маноквари», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4.