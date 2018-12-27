Глава МЧС рассказал о предварительной версии пожара в шахте «Уралкалия»

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Глава российского МЧС Евгений Зиничев назвал предварительную причину пожара в шахте в Соликамске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять человек оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за дыма и глубины, на которой они находились. Все работники погибли. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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По его словам, есть несколько версий произошедшего.

«Говорить о них пока рано, но полагаем, что это возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», — сказал Зиничев.

Ранее суд арестовал всех задержанных по делу о пожаре в шахте «Уралкалия».