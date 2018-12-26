Президент Египта озаботился проблемой массового ожирения египтян

Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси произнес речь о вреде ожирения после того, когда министр здравоохранения Хала Заид рассказала о резком увеличении веса египтян, пишет Sky News.

Президент Египта в эфире 20-минутной телепередачи сказал, что жители страны должны похудеть, так как в стране наметилась проблема лишнего веса. По его словам, египтянам следует больше заниматься физическими упражнениями, а людям с избыточным весом нужно запретить смотреть телевизор.

Реклама

«Иногда я вижу людей и думаю: почему он (или она) не заботится о себе или как же так можно ходить», — поделился президент Сиси, после чего повернулся к премьер-министру, сидевшему рядом, и попросил его не поправляться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявляла, что в Египте наблюдается один из самых высоких показателей ожирения в мире. Согласно данным, 63% египтян имеют избыточный вес, включая почти 36% процентов, страдающих ожирением.

В ответ на критику президента, жители стали публиковать в сети шутки. Одна рассказывала о людях в машине, втягивающих животы, когда они приближаются к контрольно-пропускному пункту полиции.

Ранее сообщалось, что президента Египта выставили на продажу на eBay.