В Москве на праздники закроют участки синей и фиолетовой веток метро

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Участки синей и фиолетовой веток московского метрополитена закроют во время январских праздников из-за проведения технических работ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о работах по модернизации, которые повысят стабильность работы инфраструктуры, а также сделают движение составов безопаснее.

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«С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на Арбатско-Покровской линии со 2 по 5 января будет зарыт участок от «Курской» до «Щелковской», а с 6 по 8 января — участок «Партизанская» — «Щелковская».

Ранее сообщалось, что в московском транспорте подорожает проезд.