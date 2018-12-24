Вандалы нарисовали неправильную свастику на арт-объекте в центре Киева
Неизвестные не смогли правильно нарисовать свастику на гигантской синей руке, которую ранее установили взамен памятника Ленину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пост журналиста Андрея Пындыка в фейсбуке.
На опубликованном журналистом фото видно, что вандалы не смогли правильно изобразить свастику.
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Пындык отметил, что «не ему одному» представляется, что синяя рука напоминает о нацистском приветствии.
Также работник СМИ резюмировал, что на Бессарабской площади, где установлен монумент, нет камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что синяя рука заменила памятник Ленину.