Вандалы нарисовали неправильную свастику на арт-объекте в центре Киева

Неизвестные не смогли правильно нарисовать свастику на гигантской синей руке, которую ранее установили взамен памятника Ленину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пост журналиста Андрея Пындыка в фейсбуке.

На опубликованном журналистом фото видно, что вандалы не смогли правильно изобразить свастику.

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Пындык отметил, что «не ему одному» представляется, что синяя рука напоминает о нацистском приветствии.

Также работник СМИ резюмировал, что на Бессарабской площади, где установлен монумент, нет камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что синяя рука заменила памятник Ленину.