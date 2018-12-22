Стал известен источник возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске

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По словам источника в экстренных службах, на шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло горит проходческий полок, передает ТАСС.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров - это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — сказал источник.

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Он подчеркнул, что на этом участке предприятия не было шахтеров.

«Там были только работники подрядной организации. Связи с девятью рабочими нет», — отметил он.

По его словам, спасатели не могут опуститься ниже 340 метров, в то время как люди находятся на отметке примерно в 350 метров.