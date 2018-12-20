На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами после землетрясения у восточных берегов Камчатки, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в море у восточных берегов Камчатки произошли сразу два мощных толчка: магнитудой 7,4 на глубине 40 километров и магнитудой 7,5 на глубине 85 километров.

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«Волны цунами от этого землетрясения возможны в радиусе 300 километров от эпицентра вдоль берегов России», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах не поступало.