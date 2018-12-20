В Минздраве рассказали о младенческой смертности в России

В Министерстве здравоохранения России рассказали об уровне младенческой смертности в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, этот показатель оказался рекордно низким.

«По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений», — подчеркнули в Минздраве.

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Подчеркивается, что данная статистика различается по регионам,и это было характерно во все исторические периоды.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала снижение смертности в России на 17% за шесть лет.