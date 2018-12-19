Коллега держала дознавательницу из Уфы за голову и руки во время изнасилования

Коллега дознавательницы из Уфы помогала полицейским держать девушку за голову и руки во время изнасилования, сообщает «ГорОбзор.ру».

По данным издания, после инцидента коллега потерпевшей перевелась в другое отделение и продолжает работать.

По предварительным данным, девушка может стать фигуранткой уголовного дела как соучастница.

В конце октября 23-летняя дознавательница Уфимского района Башкирии написала заявление в полицию, в котором она рассказала, что в ночь с 29 на 30 октября была изнасилована тремя коллегами в служебном кабинете. Судмедэксперты подтвердили следы насилия на теле девушки.