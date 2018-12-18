Суд вынес приговор одному из напавших на школу в Перми подростков

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил одного из подростков, обвиняемых в нападении на школу, к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката подсудимого Степана Овчинникова, подросток раскаялся в содеянном. Он полностью признал вину в поджоге и частично — в покушении на убийство. Всего бывшему учащемуся предъявили обвинения по трем преступлениям — уничтожению имущества школы путем поджога, нападению на охранника с предметом, похожим на пистолет, а также в покушении на убийство 30 человек.

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми. Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.