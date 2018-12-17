Минздрав уточнил данные о пострадавших при обрушении здания в Дзержинском

__is_photorep_included12097603: 1

В результате обрушения кровли производственного здания в Дзержинском пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Подмосковья.

Отмечается, что шестеро пострадавших были госпитализированы.

«На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации не нуждались. Один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Ранее сообщалось, что при обрушении здания в Дзержинском погибли три человека.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Дзержинском.