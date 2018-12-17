Иск Золотова к Навальному оставили без движения

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Иск главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации оставлен без движения Люблинским судом, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе суда, исковое заявление оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК России.

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Срок для устранения недостатков установлен до 9 января.

Иск был подан 11 декабря. В исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. Истец просит взыскать с ответчика 1 млн руб.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию ФБК о том, что продукты для ведомства закупаются по ценам выше рыночных.