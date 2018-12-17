Источник: при обрушении здания в Дзержинском погибли три человека

Представитель экстренных служб Подмосковья проинформировал, что число жертв обрушения производственного здания в Дзержинском достигло трех. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что произошло обрушение кровли в производственном здании по адресу улица Академика Жукова, дом 2. Там расположен завод железобетонных изделий.

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По словам источника в экстренных службах, в результате произошедшего погибли три человека.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего пострадали три человека. Под завалами могут находиться еще четыре.