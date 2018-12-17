Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке острой респираторной инфекции в американском штате Мериленд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«К 1 декабря количество заболевших достигло 22, один из которых скончался», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что седьмой тип аденовируса человека ассоциируется с острым респираторным заболеванием.

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о вспышках сальмонеллеза в США.