Молдавский епископ назвал церковный раскол на Украине «пародией»

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Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл заявил, что церковный раскол на Украине является «пародией на автокефалию». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, создание «новой церкви» на Украине это несчастье для верующего народа.

Он также добавил, что осуждает автокефалию украинской церкви.

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Епископ подчеркнул, что подобное является «издевательством над православной традицией».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности Украины.