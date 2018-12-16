После взрыва в доме в Вологде сохраняется опасность обрушения конструкций

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После взрыва газа в пятиэтажном доме в Вологде сохраняется опасность обрушения конструкций, передает РИА «Новости» со ссылкой Следственный комитет (СК) России по Вологодской области.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, на место происшествия вызваны профильные специалисты.

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«В ближайшее время исследуют несущие конструкции здания. После этого спасатели приступят к разбору завала. Мы должны восстановить первый подъезд», — подчеркнул Кувшинников.

Подчеркивается, что после инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке.