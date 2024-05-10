Более 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю сдались в плен российским военным. Об этом сообщается в официальном сводке министерства обороны РФ о ситуации на фронте.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

6 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в рядах ВСУ растет число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен российским военным. По информации структуры, причинами такого положения дел являются усиление недоверия украинских солдат к государственным институтам и распространение апатии среди них.

Позже глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники начали чаще отказываться от участия в боевых действиях на стороне Украины. Люди не хотят идти на фронт даже за большие деньги. При этом проблемы с набором в так называемый Иностранный легион ВСУ вынуждает украинское руководство усиливать давление на зарубежных партнеров в вопросе отправки их войск на поле боя, уточнил общественный деятель.

Ранее американские журналисты признались, что не справляются с учетом потерь ВСУ.