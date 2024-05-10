Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число украинских военных, сдавшихся в плен за неделю

Минобороны РФ: за неделю 13 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Более 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю сдались в плен российским военным. Об этом сообщается в официальном сводке министерства обороны РФ о ситуации на фронте.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

6 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в рядах ВСУ растет число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен российским военным. По информации структуры, причинами такого положения дел являются усиление недоверия украинских солдат к государственным институтам и распространение апатии среди них.

Позже глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники начали чаще отказываться от участия в боевых действиях на стороне Украины. Люди не хотят идти на фронт даже за большие деньги. При этом проблемы с набором в так называемый Иностранный легион ВСУ вынуждает украинское руководство усиливать давление на зарубежных партнеров в вопросе отправки их войск на поле боя, уточнил общественный деятель.

Ранее американские журналисты признались, что не справляются с учетом потерь ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами