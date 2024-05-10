«Практикует сексотерапию»: Стас Барецкий о новом увлечении Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с порталом PROZvezd заявил, что Алла Пугачева практикует сексотерапию с его знакомым.

«Алла Борисовна практикует сексотерапию. Я ей посоветовал хорошего коуча — моего знакомого. Она с ним сейчас занимается. Он помогает ей советами в вопросах интима и это благотворно влияет на настроение Пугачевой, а значит и на ее внешний вид», — отметил Барецкий.

Он заверил, что очень ждет Пугачеву в Москве, так как между ними образовалась симпатия и звезды планируют жить под одной крышей. Сейчас Барецкий активно готовится к приезду Примадонны и вовсю принимает афродизиаки, орехи, сметану и другие продукты, которые, по его словам, благотворно влияют на потенцию. Барецкий подчеркнул, что очень доволен внешностью Пугачевой.

«В качалку хожу иногда. Употребляю афродизиаки, мед, орехи, сметану, зелень — все, что благотворно влияет на мужскую потенцию и либидо. Готовлюсь, так сказать, чтобы не упасть в грязь лицом перед Аллой Борисовной», — резюмировал Барецкий.

Ранее Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».