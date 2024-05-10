Анастасия Костенко прервала молчание и рассказала о важном событии для семьи

Модель Анастасия Костенко после недели молчания в соцсетях вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила о переезде их семьи.

«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей. Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное пристанище. Пока могу сказать только одно: мечты сбываются! Главное правильно мечтать», — подчеркнула Костенко.

Звездная пара съехала из дома в Соловьиной роще, где они жили до этого, и, судя по снимкам, перебралась в квартиру. Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов пообещали в скором времени поделиться с фанатами подробностями переезда.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. А с 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой. Их развод стал болезненным для телеведущей. Тогда она сменила профессиональную деятельность и стала певицей.

Дмитрий Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Сейчас Дмитрий Тарасов развивает свой бизнес.

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