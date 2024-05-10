Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анастасия Костенко прервала молчание и рассказала о важном событии для семьи

Модель Анастасия Костенко заявила, что они с Дмитрием Тарасовым переехали

close
100%
kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Анастасия Костенко после недели молчания в соцсетях вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила о переезде их семьи.

«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей. Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное пристанище. Пока могу сказать только одно: мечты сбываются! Главное правильно мечтать», — подчеркнула Костенко.

Звездная пара съехала из дома в Соловьиной роще, где они жили до этого, и, судя по снимкам, перебралась в квартиру. Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов пообещали в скором времени поделиться с фанатами подробностями переезда.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. А с 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой. Их развод стал болезненным для телеведущей. Тогда она сменила профессиональную деятельность и стала певицей.

Дмитрий Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Сейчас Дмитрий Тарасов развивает свой бизнес.

Ранее Лариса Голубкина рассказала о проблемах в отношениях с дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами