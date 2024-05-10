Стало известно о наступлении ВС РФ под Харьковом

Вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что данная информация не была подтверждена российским Минобороны.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

До этого стало известно, что около тысячи абонентов оказались отключены от газоснабжения из-за повреждения газопроводов в Харьковской и Волынской областях Украины. По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Харьковской области 684 жителя остаются без газоснабжения, в другом — 72 абонента.

10 мая минэнерго Украины сообщило, что в ночь на пятницу были обесточены электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».