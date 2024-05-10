Путин встретился с Мишустиным

Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным. Кадры со встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился в Государственную Думу, которая сегодня рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства.

Путин, отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы. Он выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру. Путин добавил, что после рассмотрения Госдумой этого вопроса снова встретится с Мишустиным.

Мишустин в свою очередь заверил президента, что никаких пауз в работе правительства не будет.

До этого стало известно, что и.о. премьер- министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложили на пост главы нового правительства, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении. 7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства.

Ранее Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера РФ.