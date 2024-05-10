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Боррель подтвердил, что ряд стран ЕС намерены признать Палестину

Боррель заявил, что ряд стран Евросоюза намерены признать Палестину в мае

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Yves Herman/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что комментарии Борреля прозвучали накануне ожидаемого в пятницу голосования в ООН по заявке Палестины на полноправное членство.

Ранее сообщалось, что Ирландия, Испания и ряд других стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность признания Палестины 21 мая. Отмечается, что Ирландия, Испания, а также Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

Эти государства ожидают голосования на генассамблее ООН 10 мая, которое может привести к признанию права палестинцев иметь полноправное членство во всемирной организации, отмечается в материале.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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