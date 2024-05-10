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Уроженка Москвы Рыбакина рассказала о снятии турнира в Риме

Теннисистка Рыбакина о снятии с турнира в Риме: я разочарована

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Hannah Mckay/Reuters

Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, рассказала, что она разочарована тем, что ей пришлось сняться с римского турнира, передает «Чемпионат».

«Я разочарована тем, что мне придется отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях», — сказала Рыбакина.

Соревнование продлится с 7 по 19 мая. Рыбакина является действующей победительницей турнира.

В 2022 году Рыбакина в отсутствие российских теннисистов выиграла Уимблдон в одиночном разряде. В финале она победила представительницу Туниса Онс Жабер. 21 апреля Рыбакина обыграла в финале турнира в Штутгарте представительницу Украины Марту Костюк.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.. Спортсменки провели на корте 1 час и девять минут. Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Для Елены Рыбакиной это третий титул в текущем сезоне.

Ранее российская теннисистка получила аккредитации на турнир в Риме для своих собак.

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