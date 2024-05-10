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Зюганов заявил, что КПРФ не поддержит нынешний состав кабмина

Зюганов заявил, что КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что партия КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина. Об этом пишет РИА Новости.

Зюганов заявил, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства. Сообщается, что фракция на данный момент воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Депутат считает, что правительство должно больше работать в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

«Я считаю, что у Мишустина есть такая возможность. Для этого надо, чтобы правительство работало как общая команда», — сказал Зюганов.

До этого сообщалось, что Государственная дума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на эту должность.

В пресс-службе Госдумы отметили, что спикер ГД Вячеслав Володин обсудил с главами фракций нижней палаты парламента утверждение кандидатуры на должность премьер-министра.

Ранее эксперт дал прогноз по поводу обновлений в правительстве РФ.

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