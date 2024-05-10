Зюганов заявил, что КПРФ не поддержит нынешний состав кабмина

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что партия КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина. Об этом пишет РИА Новости.

Зюганов заявил, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства. Сообщается, что фракция на данный момент воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Депутат считает, что правительство должно больше работать в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

«Я считаю, что у Мишустина есть такая возможность. Для этого надо, чтобы правительство работало как общая команда», — сказал Зюганов.

До этого сообщалось, что Государственная дума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на эту должность.

В пресс-службе Госдумы отметили, что спикер ГД Вячеслав Володин обсудил с главами фракций нижней палаты парламента утверждение кандидатуры на должность премьер-министра.

Ранее эксперт дал прогноз по поводу обновлений в правительстве РФ.