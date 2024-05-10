Японскую теннисистку Осаку вдохновляет игра Рублева

Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что ее вдохновляет игра россиянина Андрея Рублева, передает APnews.

«Я проделала серьезную работу по игре на грунте. Я посмотрела несколько роликов. Смотрела игру Надаля, Алькараса. Еще, я смотрела игру Рублева. Меня очень вдохновляет то, как он бьет по мячу», — сказала Осака.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Рублев последний раз побеждал в финале на январском турнире в Гонконге. Тогда россиянин победил в заключительном матче финна Эмиля Руусувуори.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Рублев занимает шестое место (4740).

Ранее в России назвали подвигом победу Рублева на «Мастерсе».