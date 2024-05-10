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ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из снарядов попал в огород частного жилого домовладения, в результате осколками был посечен забор. Ведется подомовой обход территории. На месте работают оперативные службы.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Перед этим Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел по территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

Ранее глава Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

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