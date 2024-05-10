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Управляющая компания устроила платный просмотр салюта на крыше дома в Москве

В Москве желающих посмотреть салют с крыши дома пустили на крышу за 1000 рублей

Жители дома на юго-западе Москвы утверждают, что ГБУ «Жилищник» открыл доступ на крышу всем желающим посмотреть салют 9 мая за 1000 рублей с человека. Об этом сообщает «Подъем».

Накануне на крыше дома на улице Косыгина, откуда открывается вид на Воробьевы горы и Лужники, были замечены десятки человек, они пришли туда, чтобы наблюдать запуск праздничного салюта. По словам местной жительницы, ключ от двери, ведущей на крышу, экскурсантам выдал человек из «Жилищника».

«Наш дом уже нам и не принадлежит», — возмутилась женщина за кадром.

Ее соседи утверждают, что сотрудники управляющей компании регулярно пускают на «смотровую площадку» всех желающих. За визит одной группы в «Жилищнике» просят 15 тыс. рублей, при этом с каждого за выход на крышу «берут тысячу». На праздники толпами приходят, говорят жильцы. Они обратились в полицию после того, как несколько незваных гостей справили нужду прямо под окнами после салюта.

«Это уже не первый раз, у нас и до этого вызывали другие неравнодушные, но ничем это не завершилось», — пожаловались жители дома.

Ранее в Петербурге за прогулки по крышам начали штрафовать экскурсоводов.

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