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В США компания запросит исключения на запрет импорта российского урана

Американская компания Centrus запросит исключения на запрет импорта урана из РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что попросит разрешить ей продолжить покупать обогащенный уран из России. Об этом компания сообщила порталу Axios.

30 апреля США ввели запрет на поставки этого вида топлива из России, он вступил в силу через 90 дней.

«Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам», — говорится в заявлении.

Представитель Centrus Линдси Гейслер заявила Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана имеет решающее значение не только для их компании, но и для всей атомной отрасли США.

6 мая в госкорпорации «Росатом» заявили, что запрет поставок обогащенного урана из России в США окажется разрушительным для рынка. Там отметили. что может пострадать устойчивая работа глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла.

Ранее в США заверили, что смогут заменить уран из России.

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