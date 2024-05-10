У россиянина нашли рак после уговоров близких сходить к врачу

Избегавший врачей 48-летний мужчина оказался болен раком. Об этом Министерство здравоохранения Ростовской области рассказало в Telegram-канале.

48-летний мужчина впервые пришел на диспансеризацию в городскую поликлинику №9 г. Ростова-на-Дону после долгих уговоров близких. С помощью специального теста у него обнаружили кровь в кале. Мужчине провели колоноскопию, на которой обнаружили рак сигмовидной кишки на ранней стадии. Пациент проходит курс химиотерапии.

«Напоминаем о важности регулярных медицинских осмотров. Диспансеризация проводится совершенно бесплатно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике по месту прикрепления», — пишут врачи.

До этого врач рассказала, что периодическая колоноскопия позволяет вовремя заметить и удалить предраковые образования кишечника. Раннее выявление опухоли делает шансы на выздоровление максимальными.

Ранее врач рассказал о механизмах защиты от рака с помощью физической нагрузки.