Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыли в Дом дружбы в Алма-Ате в Казахстане для переговоров относительно мирного договора. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Казахстан».

«Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в алматинский Дом дружбы. Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна встретил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. Позже они выступят с заявлением для прессы», - говорится в сообщении издания.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Дипломат также отметила, что Российская Федерация «готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации».

30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Алма-Ате.

Ранее в Армении призвали перекрыть все улицы страны в рамках протестов против делимитации.