Российские подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили село Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям 12-ти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили 48 контратак противника в районах Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

До этого начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщал, что за последние 24 часа российские военнослужащие контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино. ВС РФ не позволяли перегруппироваться украинским войскам с помощью артиллерийского огня.

По словам Кодряна, военнослужащие из группировки «Днепр» также активно противодействовали украинским FPV-дронам, разведывательным и боевым беспилотникам.

Ранее российские военные уничтожили немецкий танк Leopard.