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Алена Водонаева рассказала, как хотела напоить Боню слабительным в «Доме-2»

Модель Алена Водонаева призналась, что хотела разыграть Боню на шоу «Дом-2»

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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Алена Водонаева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Виктории Бони рассказала, как хотела подшутить над блогершей при помощи слабительного.

Она уточнила, что в тот день Боня только пришла на телестройку «Дом-2», где праздновали чей-то день рождения. В честь мероприятия продюсеры решили угостить участников шампанским, и Водонаева «наклюкалась» вместе с другими девушками. Им стало немного завидно из-за красоты Бони, поэтому они решили ее разыграть.

«Подстрекала всех я, зачинщик всей этой истории. Мы налили Вике в бутылку пургена — слабительного. Налили воду и такие все приходим бабской толпой, человек семь: «Вик, выпей, пожалуйста, воды», — рассказала Водонаева.

Однако, отметила Боня, она не повелась на приманку и отказалась пить воду, так как заметила, что бутылка открыта. По словам блогера, она никогда не пьет из тары, если не видит, что туда наливали.

«Я всегда это говорю даже своему ребенку: пойдешь в клуб, если ты отвернулась на пять секунд, оставила стакан, ни в коем случае его не допивай. Мы знаем много историй, я всегда была очень осторожной, потому что может произойти что-то ужасное!» — подчеркнула Боня.

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