Под Одессой ВС РФ уничтожили склад с западными ракетами

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами российской армии уничтожен склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

Также ВС РФ нанесли удар по складу топлива объединенного центра материально-технического обеспечения украинской армии.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о взрыве в городе. По его словам, в 17:10 мск в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Позднее Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце. По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы.