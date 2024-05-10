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Николай Фоменко выступит в Латвии

Шоумен Фоменко выступит с рассказами Зощенко и Довлатова в Юрмале

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Кинокомпания «Среда»

Российский актер, шоумен и музыкант Николай Фоменко выступит в Латвии. На афишу его концерта обратило внимание издание Life.

Мероприятие пройдет 7 июля в Юрмале, на главной эстрадной площадке курорта — в концертном зале «Дзинтари». Билеты на шоу стоят от €20 до €60. По данным сайта продаж, продано менее 2% от общего количества билетов.

«В неподражаемой манере главного героя концерта, блистательного рассказчика Николая Фоменко, прозвучат рассказы Бунина, Зощенко, Лейкина, Довлатова, Шукшина и Жванецкого, а также будут исполнены зажигательные музыкальные номера, подготовленные специально для этого вечера», — говорится в анонсе концерта.

Фоменко выйдет на сцену с живущим в Германии баянистом Айдаром Гайнуллиным и народным артистом России, контрабасистом Григорием Ковалевским, с 2020 года проживающим в Юрмале.

В концертном зале под открытым небом «Дзинтари» в 2023 году состоялся фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом), Верка Сердючка, Макс Барских и Вера Брежнева. Часть собранных денег организаторы отослали на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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