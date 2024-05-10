Смородская порадовалась выходу Миранчука в финал Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская обрадовалась выходу Алексея Миранчука и итальянской «Аталанты» в финал Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Миранчук стал чаще выходить в стартовом составе. Я за него рада и всегда верила в него. Надеюсь, что «Аталанта» наконец-то оценила Алексея и все у него будет хорошо», — сказала Смородская.

В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

В решающем матче «Аталанта» сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее Станислав Черчесов оценил шансы Миранчука выйти на поле в финале Лиги Европы.