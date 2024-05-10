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Неизвестные 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства РФ в Германии

РФ заявит протест ФРГ в связи с нападением на комплекс бывшего генконсульства

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leipzig.mid.ru

Неизвестные днем 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в немецком городе Лейпциг. Об этом сообщило российское посольство в Германии, передает ТАСС.

Российская сторона заявит Берлину протест в связи с нападением, отметили в посольстве и подчеркнули, что считают произошедшее провокацией.

Генконсульство в Лейпциге прекратило работу в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование.

В посольстве заявили, что на территорию объекта проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнюю ограду и забрались на балкон служебного здания. Там они развернули плакаты «антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости».

Российские дипломаты добавили, что группа из около 20 человек «громко поддерживала акцию, оставаясь за оградой объекта». Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли плакаты и вызвали полицейских, которые задержали нарушителей.

Ранее в Праге неизвестный пришел к посольству РФ с воспламеняющейся жидкостью.

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