Неизвестные 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства РФ в Германии

Неизвестные днем 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в немецком городе Лейпциг. Об этом сообщило российское посольство в Германии, передает ТАСС.

Российская сторона заявит Берлину протест в связи с нападением, отметили в посольстве и подчеркнули, что считают произошедшее провокацией.

Генконсульство в Лейпциге прекратило работу в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование.

В посольстве заявили, что на территорию объекта проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнюю ограду и забрались на балкон служебного здания. Там они развернули плакаты «антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости».

Российские дипломаты добавили, что группа из около 20 человек «громко поддерживала акцию, оставаясь за оградой объекта». Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли плакаты и вызвали полицейских, которые задержали нарушителей.

Ранее в Праге неизвестный пришел к посольству РФ с воспламеняющейся жидкостью.