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Емельяненко рассказал, почему не состоится его бой с Тайсоном

Боец Емельяненко заявил, что боксер Тайсон выбрал вместо него другого соперника

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Gregory Payan/AP

Четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион по смешанных единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко рассказал о планах провести боксерский поединок. В интервью «Газете.Ru» он объяснил, что еще чувствует силы на это, а также рассказал, почему сорвался его бой с легендарным босером Майком Тайсоном.

«Боксом я занимаюсь с 23 лет, а сейчас мне 47 — выходит, больше половины своей жизни я в боксе. Получилось так, что дальше в ММА я не могу двигаться, накопились проблемы, травмы. Но я бы хотел еще побыть в спорте, чувствую в себе силы на это.

Подвижки с возможным соперником? Пока — только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до более серьезных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел бы подраться с Майком [Тайсоном], и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал Джейка Пола», — сказал Емельяненко.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Емельяненко объяснил, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна.

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