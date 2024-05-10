На Харьковском направлении идут бои на нескольких участках, включая приграничье

На Харьковском направлении ведутся бои на нескольких участках фронта, включая приграничные районы. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«По обстановке на Харьковском направлении: наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области», – говорится в посте.

Ганчев призвал жителей региона соблюдать осторожность и без необходимости не покидать укрытий.

Глава ВГА также предупредил о возможных информационных провокациях со стороны украинских властей на фоне боев на харьковском направлении.

До этого сообщалось, что военные из группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, российские военные улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт.

Ранее российские военные ударили по штабу ВСУ в Харьковской области.