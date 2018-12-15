Обнаженные активистки присоединились к «желтым жилетам»

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Женщины с обнаженной грудью устроили молчаливую акцию протеста во Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

Пятеро девушек, одетых в красные топы с капюшоном, обнажающие грудь, стояли перед полицейскими около получаса. Их тела также были покрыты серебристой краской. По словам корреспондента издания, до этого активистки проходили по Елисейским полям.

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Отмечается, что несмотря на схожесть с акциями движения Femen, протест могла организовать парижская художница Дебора де Робертис.

Ранее сообщалось, что число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90.

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