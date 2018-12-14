Суд арестовал начальника Свердловской железной дороги
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о помещении под арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который обвиняется в получении взятки, передает РИА «Новости».
В РЖД сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Миронова и принимают все необходимые меры для оказания содействия правоохранительным органам.
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Также отмечается, что компания проводит свою собственную проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что Миронов не признал вину в суде.