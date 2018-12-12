СМИ: Порошенко примет участие в Объединительном соборе
Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в «объединительном соборе» в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, Порошенко намерен выступить с обращением к духовенству и гражданам Украины.
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Как отмечается, в Киеве считают, что в присутствии Порошенко на «объединительном соборе» нет никакого конфликта.
Ранее сообщалось, что патриарх Киевский пригрозил сорвать Объединительный собор.