В Бразилии неизвестный устроил стрельбу в соборе и покончил с собой

На юге-востоке Бразилии произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что инцидент произошел во время полуденной службы 11 декабря в соборе города Кампинас.

Согласно имеющейся информации, вооруженный мужчина поднялся с места и открыл неприцельный огонь. Были убиты пять человек, еще несколько пострадали.

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По данным полиции, утроивший стрельбу покончил с собой перед алтарем, прежде чем его успели арестовать. Мотивы его поступка в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь.