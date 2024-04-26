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Врачи оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников

Глава профсоюза медиков Домников: антипрививочники могут признать вакцинацию

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В России не нужно вводить уголовную ответственность для врачей и родителей, которые являются ярыми антипрививочниками и отказываются вакцинировать детей, считает председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Вместо этого нужно им объяснять эффективность вакцин на конкретных примерах, заявил он в беседе с НСН.

Так Домников прокомментировал сообщения о том, что треть российских врачей знают коллег-антипрививочников. По его мнению, на примере исторических фактов их можно переубедить. В частности, он предложил напоминать жителям о том, что многих страшных заболеваний – к примеру, оспы, – сегодня нет благодаря вакцинам.

«Другие опасные заболевания, которые мы победили – это стопроцентное доказательство эффективности прививок. Это великое достижение человечества», – подчеркнул специалист.

При этом он согласился, что иногда против прививок выступают сами врачи, однако, по его мнению, это чаще касается не всех прививок, а только от каких-то отдельных болезней, считающихся несмертельными. От них лучше тоже привиться, так как у них есть опасные формы, но у медиков до сих пор нет единого мнения на этот счет, заявил эксперт.

«Есть заболевания, где эффективность прививок не в той степени доказана, в какой хотелось бы. Плюс это иногда индивидуальная история», – объяснил он.

Напомним, в Свердловской области Роспотребнадзор начал передавать в органы опеки информацию о родителях, которые отказываются от вакцинации для своих детей. Это делается для того, чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, какие могут принимать.

Инфекционист ранее назвал мигрантов и антипрививочников причинами вспышек кори в России.

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