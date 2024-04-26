Освобождение Авдеевки российскими войсками вызвало панику на Западе, поскольку там надеялись, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут удержать оборону. Об этом в эфире You Tube – канала Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт», - отметил он.

Эксперт добавил, что после этого ВСУ отошли на позиции западнее, однако и там оборона украинских войск начала быстро разрушаться под натиском ВС РФ.

До этого агентство AFP со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона сообщало, что пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов в размере $61 млрд не позволит провести Киеву широкомасштабное наступление.

По словам источника издания, Вооруженным силам Украины «нужно будет достаточно сильно перестроиться», чтобы принять новые поставки и обеспечить защиту своих позиций.

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