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Зеленский рассказал, что поможет стабилизировать фронт для ВСУ

Зеленский: помощь Запада поможет стабилизировать фронт для ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Оказание помощи Украине со стороны Запада, в том числе отправка систем ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ), поможет украинским войскам стабилизировать фронт. Об этом на виртуальной встрече под руководством Соединенных Штатов по оказанию помощи Киеву заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Reuters.

«Мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед», - сказал он.

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленский сделал через несколько дней после одобрения конгрессом США помощи Украине в размере $61 млрд. В свою очередь, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена «быстро объявила, что артиллерия, средства противовоздушной обороны и другое оборудование стоимостью 1 миллиард долларов вскоре будут направлены на украинскую линию фронта», сообщает агентство.

До этого издание Business Insider сообщало, что украинской армии необходимо с осторожностью распоряжаться предоставленной США помощью в размере $61 млрд, поскольку этот пакет может оказаться последним для Киева.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

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