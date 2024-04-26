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Россиянам рассказали, как разогревающие мази спасают от травм

Эксперт «Спортмастер PRO» Самофатов посоветовал наносить мази на места травм

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Shutterstock/imtmphoto

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, стоит ли любителям футбола наносить на кожу разогревающие мази во время тренировок на открытых площадках весной.

«Разогревающие мази используются спортсменами при регулярных интенсивных тренировках. Их наносят на те места, которые ранее подвергались травмам, — речь про ушибы, растяжения и вывихи.

Мази нужны, чтобы снять скованность мышц, увеличить подвижность суставов и снизить риск рецидива травмы», — отметил Самофатов.

Также эксперт посоветовал выбирать для футбольных тренировок на улице специальную спортивную одежду из синтетических материалов, которая позволяет отводить влагу и одновременно защищает от переохлаждения.

Кроме того, Самофатов рекомендовал любителям футбола носить бутсы с большим количеством шипов («сороконожки») в случае игры на резиновом покрытии или синтетическом поле с коротким ворсом.

Ранее россиянам посоветовали лучшую обувь для игры в футбол.

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