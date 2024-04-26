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Стали известны детали задержания возможного соучастника теракта в «Крокусе»

Возможного соучастника теракта в «Крокусе» задержали в Москве за хулиганство

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Еще один возможный соучастник террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов 11 апреля был задержан в Москве за хулиганство и пробыл 15 суток в заключении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Курбонов совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественном месте», – говорится в материалах дела.

Всего по делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых исполнителей.

До этого сообщалось, что задержанный Джумохон Бегиджонович Курбонов является уроженцем города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), говорится в сообщении.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее Матвиенко опровергла слова о «закручивании гаек» после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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