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Булыкин сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за титул РПЛ

Булыкин: у «Краснодара» есть шанс благодаря ошибкам «Зенита»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке против санкт-петербургского «Зенита», отметив, что интрига в борьбе за титул стала возможна в первую очередь благодаря ошибкам самих санкт-петербуржцев.

«В этом сезоне мне нравится интрига и за чемпионство, и за медали, и за вылет. Если каждый год будет такой же чемпионат, то у нас будет очень хороший интерес к футболу. Как в Английской премьер-лиге, где три команды бьются за золото. Думаю, «Краснодар» еще сможет навязать борьбу «Зениту». Понятно, что «Зенит» выглядит сильнее и мощнее, но как-то очень часто оступается в этом сезоне, что дает шансы преследователю. Конечно, хотелось бы, чтобы преследовал не только «Краснодар», но и еще пару команд. Но что «Зенит» не выглядит мощно в этом сезоне, думаю, все увидели, и у «Краснодара» на этом фоне есть шанс в чемпионской гонке. Не то что «Краснодар» хорошо сам играет, а «Зенит» именно плохо выглядит», — считает Булыкин.

«Зенит» в перенесенном матче 21-го тура уступил на своем поле казанскому «Рубину» (0:2), в то время как «Краснодар» на домашней арене обыграл калининградскую «Балтику» (3:2). После 25 проведенных матчей «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 50 очками, «Краснодар» отстает на один балл.

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